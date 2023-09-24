Под Екатеринбургом авто сбило пешехода, который лежал на дороге

Авария случилась ночью 23 сентября. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Свердловские автоинспекторы ищут водителя, сбившего пешехода на трассе Пермь – Екатеринбург. 36-летний мужчина лежал на дороге, когда на него наехала машина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДТП произошло ночью 23 сентября на 327 километре трассы. Неизвестный водитель ехал со стороны Перми в Екатеринбург. Он наехал на пешехода, который лежал на полосе, этим самым нарушая ПДД. Однако после аварии автомобилист скрылся, оставим пострадавшего на месте происшествия.

- В результате ДТП 36 летний мужчина-пешеход, житель Первоуральска, с переломами нижних конечностей доставлен в городскую больницу в Первоуральске, - рассказали в региональном ГИБДД.

Если вы стали очевидцем этой аварии или располагаете какой-либо информацией, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД по Первоуральску. Также вы можете самостоятельно обратиться в Госавтоинспекцию города. Водителю, устроившему ДТП, автоинспекторы советуют прийти в отдел для дачи объяснений.

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