В Свердловской области прошел «Всемирный день без автомобиля»

В акции приняли участие автоинспекторы и школьники. Фото: ГИБДД Свердловской области

На Урале прошел «Всемирный день без автомобиля». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Автоинспекторы вышли на дороги вместе с общественниками и отрядами «Юных инспекторов движения» - творческим объединением школьников.

Активисты предложили уральцам отказаться от поездки за рулем на некоторое время. Автоинспекторы вместе с добровольцами рассказали водителям об альтернативных вариантах передвижения — самокатах, велосипедах и пешей ходьбе. Особое внимание активисты уделили правилам дорожного движения и необходимости использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.

- Акции "Всемирный день без автомобиля" проводятся ежегодно и направлены на снижение уровня вредного воздействия транспорта на окружающую среду, улучшение условий проживания населения и оптимизацию дорожного движения - сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

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