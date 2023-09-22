В Свердловской области в 95% муниципалитетов начали подавать отопление

В регионе уже запущено 1167 котельных из 1479 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Свердловской области в 95% муниципалитетов подключили тепло. Полностью отопление дали в 29 территориях региона. Об этом сообщили в свердловском Департаменте информационной политики.

На Среднем Урале отопление появилось в жилых домах, школах, детских садах, интернатах, больницах и учреждениях культуры. Всего тепло дали в 90 из 94 муниципальных образованиях.

- По среднесуточным температурным показателям отопительный сезон в регионе ещё не наступил. Но несмотря на это, мы начали подключение с опережением. Сегодня тепло включено в 31,9% жилищного фонда и 72,2% объектах социальной сферы, – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Окончательно все дома в регионе к теплу подключат до 2 октября. На эти цели было выделено больше семи миллиардов рублей. По данным за 21 сентября, в области уже запущено 1167 котельных из 1479.

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