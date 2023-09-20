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НовостиОбщество20 сентября 2023 9:12

Улицы Каменска-Уральского зачищают от неправильно припаркованных машин

Очередной рейд в городе прошел 19 сентября
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Рейды проводят в Каменске-Уральском регулярно

Рейды проводят в Каменске-Уральском регулярно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 сентября в Каменске-Уральском прошел очередной рейд по эвакуации неправильно припаркованных на улицах города автомобилях. Во вторник машины забирали в Привокзальной площади. Об этом информирует KU66.RU.

Проблема неправильной парковки существует на протяжении многих лет – водители в Каменске-Уральском игнорируют знаки, запрещающие парковку и остановку в определенных местах.

19 сентября за неправильную парковку наказали пять автолюбителей, один автомобиль отправился на штрафстоянку.

В ГИБДД напоминают о необходимости правильно парковать машины с соблюдением ПДД.