Улицы Каменска-Уральского зачищают от неправильно припаркованных машин

Рейды проводят в Каменске-Уральском регулярно Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 сентября в Каменске-Уральском прошел очередной рейд по эвакуации неправильно припаркованных на улицах города автомобилях. Во вторник машины забирали в Привокзальной площади. Об этом информирует KU66.RU.

Проблема неправильной парковки существует на протяжении многих лет – водители в Каменске-Уральском игнорируют знаки, запрещающие парковку и остановку в определенных местах.

19 сентября за неправильную парковку наказали пять автолюбителей, один автомобиль отправился на штрафстоянку.

В ГИБДД напоминают о необходимости правильно парковать машины с соблюдением ПДД.