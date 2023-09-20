Улицы Каменска-Уральского зачищают от неправильно припаркованных машин

Рейды проводят в Каменске-Уральском регулярно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
19 сентября в Каменске-Уральском прошел очередной рейд по эвакуации неправильно припаркованных на улицах города автомобилях. Во вторник машины забирали в Привокзальной площади. Об этом информирует KU66.RU.
Проблема неправильной парковки существует на протяжении многих лет – водители в Каменске-Уральском игнорируют знаки, запрещающие парковку и остановку в определенных местах.
19 сентября за неправильную парковку наказали пять автолюбителей, один автомобиль отправился на штрафстоянку.
В ГИБДД напоминают о необходимости правильно парковать машины с соблюдением ПДД.