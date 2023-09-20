36% уральцев потратили на летний отпуск больше, чем в прошлом году

9% уральцев в этом сезоне побывали на курортах Краснодарского края Фото: Елена КРИВЯКИНА

76% жителей Уральского федерального округа провели летний отпуск - 2023 дома или на даче. 36% увеличили траты на каникулы по сравнению с прошлым годом, при этом 66% смогли уложиться в бюджет 100 тыс. рублей на каждого отдыхающего. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

46% опрошенных отдыхали этим летом дома, еще 30% провели отпуск на даче. 17% съездили в отпуск к друзьям и родственникам, 13% посетили другой город России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград), а 9% побывали на курортах Краснодарского края. По 3% отдыхали в Крыму и Турции, по 2% - съездили на Кавказ или в другую страну.

Каждый пятый (20%) участник опроса признался, что летний отпуск оказался хуже его ожиданий, а у большинства (48%) – совпал с ними. Лучше своих планов смогли отдохнуть 17% жителей Урала, 15% опрошенных работали без отпуска, либо запланировали его на другие периоды.

19% потратили на летний отпуск, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения, в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. У 12% расходы составили 15-30 тысяч рублей на человека, еще 21% потратили от 30 до 50 тысяч. 14% раскошелились на 50-100 тысяч рублей, 6% потратили 100-200 тысяч на человека, по 1%- 300-500 тысяч и свыше 500 тысяч рублей. 6% не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

17% отметили, что их траты на летний отпуск по сравнению с прошлогодними снизились (у 8% незначительно, у 9% значительно). 36% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее (по 18%). Еще 11% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1–7 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.