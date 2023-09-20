В Свердловской области ограничат движение по участку трассы Р-351

На участке проведут работы по демонтажу балок пролетных строений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на час ограничат движение по участку трассы Р-351. Транспорт не сможет проехать по дороге с 13 до 14 часов 20 сентября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

- На автодороге Р-351, км 176+703 с 13:00 до 14:00 будет прекращено движение в связи с проведением работ по демонтажу балок пролетных строений на объекте капитального ремонта путепровода через железную дорогу, - рассказали в ГИБДД.

Объехать участок можно будет по улицам Кирова, Ленина, Некрасова в поселке Пышма. Также водители смогут проехать по дороге регионального значения Пышма – Чупино и Яр - Куяровское.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Сакко и Ванцетти. Ограничения связаны со строительством тепловой сети. Автолюбители не смогут проехать от улицы Антона Валека до улицы Ленина с 22 сентября по 31 октября.

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