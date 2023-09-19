На период проведения строительных работ автобус № 46 изменит маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Сакко и Ванцетти. Ограничения вводятся с 22 сентября по 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной перекрытия улицы стало строительство тепловой сети. Ограничения будут введены от улицы Антона Валека до улицы Ленина.

- На период проведения строительных работ автобусный маршрут № 46 изменит схему движения по пути следования от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ Лента, движение будет осуществляться по улице Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекта Ленина, - пояснили в екатеринбургской мэрии.

На момент ремонтных работ на участке дороги установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Строители просят горожан с пониманием относится к временным неудобствам.

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