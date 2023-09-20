На Уралмаше легковушка столкнулась с трамваем

В аварии никто не пострадал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге трамвай столкнулся с легковушкой. Авария произошла на улице Кировоградской утром 20 сентября. Информацию о ДТП «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.
К счастью, в аварии не пострадал ни водитель авто, ни пассажир общественного транспорта. Аварию оформили с материальным ущербом.
- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД, - отметили в екатеринбургской ГИБДД.
Ранее в Екатеринбурге массовое ДТП произошло на улице Мамина-Сибиряка. Три иномарки столкнулись у БЦ «Манхэттен» сразу после пожара в нем.
- Пострадавших в ДТП нет, машины получили механические повреждения, - отметили в городской Госавтоинспекции.
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