Три иномарки столкнулись у БЦ «Манхэттен» сразу после пожара в нем

В аварии никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП возле бизнес-центра «Манхеттен» сразу после пожара в нем. На улице Мамина-Сибиряка столкнулись три легковушки. Авария произошла днем 18 сентября. Информацию об аварии «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.

- Пострадавших в ДТП нет, машины получили механические повреждения, - рассказали в екатеринбургской ГИБДД.

Читатель «КП-Екатеринбург» стал свидетелем происшествия. По его словам, причиной аварии стал затор на дороге. Он образовался из-за скопления пожарных машин, прибывших тушить возгорание.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге загорелся БЦ «Манхеттен». К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Сообщается, что из здания были эвакуированы около двух тысяч людей.

На месте возгорания работали 42 спасатели и 14 пожарных машин. Оказалось, что огонь вспыхнул на третьем этаже центра. Огонь охватил два квадратных метра.

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