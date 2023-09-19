Реконструкцию Преображенского парка в Академическом планируют завершить раньше

На объекте уже формируются дорожки, тропинки и общественные зоны, идет обустройство сети электроснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом планируют на год раньше завершить строительство Преображенского парка. Рабочие активно ведут работы на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Сроки сдачи проекта – июнь 2025 года. Однако готов он, предположительно, будет уже в 2024 году. Ремонтные работы не мешают жителям района наслаждаться прогулками, поскольку территория парка большая, его часть остается не тронутой рабочими.

- Здесь уже формируются дорожки, тропинки и общественные зоны, идет обустройство сети электроснабжения. Поэтому пока канавы, гул техники и складированные стройматериалы — это то, с чем пока приходится мириться, - отметили в администрации Академического.

Ранее стало известно, что в новом районе планируют построить Дом детского и юношеского творчества. В нем разместят планетарий, шахматный клуб и скалодром.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru