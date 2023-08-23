В Академическом построят Дом детского и юношеского творчества

Центр будет состоять из трех блоков: образовательного, культурно-творческого и спортивного. Фото: проектная документация

В Академическом появится Дом детского и юношеского творчества. На его строительство планируют потратить около 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает портал 66.RU, ссылаясь на положительное заключение государственной экспертизы.

Строить центр научно-технического творчества и центр искусства планируют в Преображенском парке. Разместят учреждения на полутора гектарах земли. В нем будут заниматься больше тысячи детей. Центр будет состоять из трех блоков: образовательного, культурно-творческого и спортивного.

В Доме детского и юношеского творчества будет организована коворкинг-зона, где проводить время смогут и взрослые, и дети. Также в учреждении появятся мастерская для изготовления на 3D-принтере, и библиотека, скалодром , шахматный клуб и планетарий.

На данный момент администрация Екатеринбурга обсуждает с застройщиком «РСГ-Академическое» детали соглашения.

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