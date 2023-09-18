Бастрыкин проверит ход и результаты расследования смерти малышки в Лесном

Состояние 11-месячной девочки ухудшилось за 3 дня и в итоге она скончалась из-за острого миокардита
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проверит ход и результаты расследования смерти 11-месячной малышки в Лесном. Ее родители обвинили врачей в халатности. Медики заявили, что ребенок умер в результате развившегося острого миокардита (воспаление мышечной оболочки сердца) 2 августа.
- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - сообщают в СК РФ.
Еще 31 июля мать девочки заметила, что она стала сонливой, у дочки появилась одышка и кашель. Заведующая стационаром утром 1 августа осмотрела ребенка и сразу перевела в реанимацию города Лесного, но оказалось уже поздно.
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