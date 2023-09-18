«Просто оставили лежать»: в Лесном из-за острого миокардита скончалась 11-месячная девочка

Девочка чувствовала недомогание. Фото: соцсети Кристины Слотиной

В Лесном родители 11-месячной девочки обвинили врачей в халатности. Они заявили, что ребенок умер в результате развившегося острого миокардита (воспаление мышечной оболочки сердца) 2 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама девочки Кристина Слотина.

Еще 31 июля Кристина заметила, что ее дочка стала сонливой, у нее появилась одышка и кашель. Как сообщает мама, ребенка осмотрел дежурный врач детской поликлиники Лесного.

- На момент осмотра одышка прошла. Нас заверили, что все хорошо, просто режутся зубы. К вечеру дочке стало хуже, в 21:01 мы вызвали скорую помощь с жалобами на затрудненное дыхание и рвоту. Меня с дочкой поместили в детское отделение ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства», - рассказала «КП-Екатеринбург» Кристина Слотина.

11 - месячная малышка скончалась 2 августа. Фото: соцсети Кристины Слотиной

По словам мамы, у ребенка взяли анализы, но лечение не назначили. Женщина отмечает, что врачи уверяли ее в том, что анализы хорошие.

- Нас просто оставили лежать ночь. За это время ребенку стало намного хуже. Ни врач, ни медсестра ночью на посту не находились. Я их не нашла. Заступившая заведующая стационаром утром, 1 августа осмотрела ребенка и сразу перевела в реанимацию города Лесного, но оказалось уже поздно. Моя дочь скончалась 2 августа в 18:15, - говорит женщина.

Теперь, как уверяет мама девочки, делом занимается следственный отдел СК по ЗАТО Лесной, а также местная прокуратура. Также родители ждут проверок от регионального Минздрава.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме воздержались.

В Минздраве «КП-Екатеринбург» посоветовали обратиться в медсанчасть города, либо в медико-биологическое агентство.

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