Глава СК заинтересовался ДТП у Ревды, в котором сбили подростков на велосипедах

8 июля водитель «Лады Приора» уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах. Фото: ГИБДД Свердловской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП, которое произошло в начале июля на трассе Ревда -Дегтярск-Курганово. 8 июля водитель «Лады Приора» уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах. Несовершеннолетних тогда госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
- Адвокат, представляющий интересы семьи одного из пострадавших детей, сообщает, что сотрудники правоохранительных органов затягивают расследование уголовного дела. Приведены и другие доводы с критикой расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, - сообщает Следственный комитет РФ.
Следственными органами СК России по Свердловской области направлено ходатайство о передаче материалов уголовного дела из органов полиции для дальнейшего расследования в следственное управление.
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