Детей доставили в Екатеринбург Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области водитель «Лады Приора» уснул за рулем и сбил трех подростков на велосипедах. Авария произошла 8 июля на трассе Ревда -Дегтярск-Курганово. Все дети 2007 года рождения.

- Детей на машине СМП госпитализировали в ДГКБ № 9 с травмами различной степени тяжести, - пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

За рулем легковушки был 24-летний мужчина. За шесть лет его привлекали к ответственности 27 раз. На него составили два протокола.

Напомним, что в Екатеринбурге в результате столкновения двух иномарок пострадала 14-летняя девочка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru