В Первоуральске за утро сгорели два садовых дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 18 сентября в Первоуральске сгорели два садовых дома и надворные постройки. ЧП произошло на улице Дружбы, а площадь пожара составила 104 квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, - сообщает МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 9:30, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 13:10. О пострадавших в ведомстве не сообщается.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Манхэттен». На место ЧП прибыли не меньше трех пожарных машин. Оказалось, что в бизнес-центре произошел пожар на третьем этаже. Огонь охватил два квадратных метра.

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