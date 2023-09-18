В Первоуральске за утро сгорели два садовых дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 18 сентября в Первоуральске сгорели два садовых дома и надворные постройки. ЧП произошло на улице Дружбы, а площадь пожара составила 104 квадратных метров.
- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, - сообщает МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 9:30, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 13:10. О пострадавших в ведомстве не сообщается.
Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Манхэттен». На место ЧП прибыли не меньше трех пожарных машин. Оказалось, что в бизнес-центре произошел пожар на третьем этаже. Огонь охватил два квадратных метра.
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