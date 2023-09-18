Родители учеников школы №22 Екатеринбурга, из которой уволились учителя, встретились с директором

Родители пожаловались на массовое увольнение учителей в школе №22 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается развиваться скандал с массовым увольнением учителей из школы №22. Как рассказали «КП-Екатеринбург» родители учеников, за лето из учебного заведения уволились около 20 педагогов. В администрации города и руководстве школы называют другие цифры – уволились 12 сотрудников, причем к настоящему моменту замену им уже нашли.

В понедельник, 18 сентября, родители учеников школы №22 встретились с руководством учебного заведения.

- Нам сказали, что четыре заявления лежат на столе от педагогов - они должны приступить. Но этого недостаточно. У нас такие были сильные педагоги, - говорит Ирина, мама девятиклассницы. - А по биологии как не было педагогов, так и нет. Сегодня на уроке биологии опять смотрели «Смешариков». Ждем стажистов. Но это ведь студенты! Есть педагоги, которые не ушли летом только потому, что они сейчас доучивают выпускные классы. Следующим летом будет та же ситуация.

В Департаменте образования администрации города назвали ситуацию с увольнением учителей «штатной», а также отметили, что возьмут сложившуюся ситуацию в школе на контроль.