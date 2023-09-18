В СК прокомментировали смерть 11-месячной малышки из Лесного

Ранее, родители обвинили врачей в гибели девочки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Делом о гибели 11-месячной малышки занимаются сотрудники Следственного отдела по ЗАТО город Лесной областного СУ СКР. Ранее, мама девочки обвинила врачей в гибели своей дочери. По мнению женщины, врачи проявили халатность и допустили развитие острого миокардита (воспаление сердечной мышцы).
Сотрудники СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
- По уголовному делу изъяты медицинские документы, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся допросы медработников. Выполняются иные необходимые процессуальные действия, чтобы дать обоснованную и всестороннюю правовую оценку указанной ситуации, - сообщает пресс-служба регионального СК.
Ранее, мама девочки рассказала, что ребенок чувствовал недомогание. У малышки была одышка, кашель и сонливость. Затем, ее самочувствие начало резко ухудшаться.
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