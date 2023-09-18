В Первоуральске к теплу подключили 103 соцорганизации и 89 учреждений

Начиная с 15 сентября, осуществляется подключение отопления к жилым домам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске к теплу подключили 89 объектов учреждений и 103 социальных организации. Отопительный сезон в городе стартовал 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Начиная с 15 сентября, осуществляется подключение отопления к жилым домам. На сегодняшний день отопление подведено на границу 462 многоквартирных жилых домов, - рассказали в администрации Первоуральска.

Уже после управляющие компании, следуя графику, начнут подключать к теплу дома горожан.

Напомним, что в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал 11 сентября. Он будет проходить в свердловской столице в два этапа. Планируется, что подключение к теплу завершат в конце месяца.

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