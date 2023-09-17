«Ночью проверили самые опасные места»: как в Екатеринбурге искали 10-летнего школьника

Первыми к поискам подключились полицейские, потом волонтеры и местные жители Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с вечера 16 сентября и почти до обеда 17 сентября опытные сыщики и волонтеры поисковых отрядов искали 10-летнего мальчика, который должен был вернуться домой к 18 часам на Уралмаше, но пропал. В отряд «ЛизаАлерт» заявка поступила в 20:57, после чего координаторы связались с мамой мальчика, позвонили в полицию, собрали нужную информацию для старта поисков.

- В чат добровольцев полетел призыв: «Срочно! Пропал ребенок!». Было принято решение: ночью мальчика будут искать опытные поисковики, а к утру, когда информации будет собрано больше, проверены самые опасные места, запустить общий сбор, - рассказывают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Район, где пропал мальчик полицейские, добровольцы поискового отряда и местные жители патрулировали до утра – они проверяли открытые магазины, компьютерные клубы, заброшенные здания, опрашивали возможных очевидцев.

Утром пришло сообщение: «Стоп. Проверка информации». Поиски приостановили. Мальчика нашли недалеко от дома – он всю ночь гулял вместе с другом. А в это время рядом его искали десятки жителей Уралмаша.

- Поиски закончились благополучно, мальчика найден. Жив! – заключают в поисковом отряде.

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