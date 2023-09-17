В Екатеринбурге завершены поиски 10-летнего мальчика

Полицейские вместе с волонтерами искали ребенка почти сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 17 сентября в Екатеринбурге завершили поиски 10-летнего мальчика, которого искали почти сути. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

- История с таинственным исчезновением очередного ребенка завершена. На этот раз, к счастью, благополучно. В 11 часов 40 минут он был найден живым и здоровым сотрудниками полиции. Сейчас оставлен в территориальное ОВД для выяснения всех подробностей и получения ответа на вопрос, почему его потянуло в путешествие. Поисковым мероприятиям дан отбой, - рассказал полковник Валерий Горелых.

Школьник ушел из дома на Эльмаше днем в субботу, надев черную кофту с капюшоном, джинсы и кроссовки. Он должен был вернуться домой к 18 часам, но не пришел. Родители мальчика рассказали, что дома он ни с кем не ссорился, а ранее ни разу не исчезал.

Поисками ребенка занимались сотрудники полиции Екатеринбурга, а также поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв».