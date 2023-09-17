Байкеры устроили шумный заезд по ночному Екатеринбургу

В летний сезон байкеры заполнили улицы Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ночь на 17 сентября компания байкеров устроила шумный заезд по улицам Екатеринбурга, чем обратила на себя внимание горожан. Видео опубликовал паблик «Бандитский центр 18+».
Заезд команды мотоциклистов стартовал в Академическом районе, где байкеры, дождавшись зеленого сигнала светофора, отправились в путь. Этот момент попал на видео, снятое горожанами.
Отметим, что жители Екатеринбурга регулярно жалуются на шум от байкеров, особенно достается горожанам, проживающим в центре уральской столицы. Окна горожан в теплое время года ночью открыты, и рев мотоциклов мешает им спать.
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