Байкеры устроили шумный заезд по ночному Екатеринбургу

В летний сезон байкеры заполнили улицы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 17 сентября компания байкеров устроила шумный заезд по улицам Екатеринбурга, чем обратила на себя внимание горожан. Видео опубликовал паблик «Бандитский центр 18+».

Заезд команды мотоциклистов стартовал в Академическом районе, где байкеры, дождавшись зеленого сигнала светофора, отправились в путь. Этот момент попал на видео, снятое горожанами.

Отметим, что жители Екатеринбурга регулярно жалуются на шум от байкеров, особенно достается горожанам, проживающим в центре уральской столицы. Окна горожан в теплое время года ночью открыты, и рев мотоциклов мешает им спать.

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