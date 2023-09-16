Арт-объект Екатеринбурга появился в виде граффити на доме Ливерпуля

В Великобритании появилось граффити с изображением арт-объекта из Екатеринбурга. Фото: telegram-канал «Шахов на ветке»
В Великобритании появилось граффити с изображением арт-объекта из Екатеринбурга. Индустриального младенца изобразили с ирокезом и сережкой в ухе. Об этом сообщил telegram-канал «Шахов на ветке».
- Ищите на улицах Англии, если вдруг окажетесь в этом месте. Как быстро они взрослеют… - сообщил автор telegram-канала.
Работу в Ливерпуле создала Людмила Калиниченко в коллаборации с Даниилом Данет. Младенец изображен на стене здания среди множества других граффити.
Младенец изображен на стене здания среди множества других граффити. Фото: telegram-канал «Шахов на ветке»
Недавно мы рассказывали о том, что в Екатеринбурге появился новый арт-объект. Он посвящен взаимоотношениям. Мурал достигает длины 50 метров. Он размещен на улице Вайнера, 54, на заборе школы №10. Арт-объект изображает около 16 сюжетов о дружбе, нежности, сестринстве, противостоянии, слиянии и других отношениях. Автором объекта стала Руслана Purpur.moon.
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