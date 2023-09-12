В Екатеринбурге появился арт-объект о взаимоотношениях

Длина мурала - 50 метров. Фото: STENOGRAFFIA
В Екатеринбурге появился новый арт-объект. Он посвящен взаимоотношениям. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля уличного искусства Stenograffia.
Мурал достигает длины 50 метров. Он размещен на улице Вайнера, 54 на заборе школы №10. Арт-объект изображает около 16 сюжетов о дружбе, нежности, сестринстве, противостоянии, слиянии и других отношениях. Автором объекта стала Руслана Purpur.moon.
- Девочку с черными волосами рисовала буквально с себя: в одной из сцен я танцую с любимым, в другой — поддерживаю свою сестру (сюжет о горе и сестринстве). Есть образ кота и пса — персонажи-противоположности. В одном сюжете они буквально сливаются в одно целое, - пояснила художница.
Руслана считает, что отношения людей – самая важная часть жизни. Создавая эскиз мурала автор подбирала сюжеты, которые могли бы сочетать разные эмоции и роли. Она уделила внимание не только грустным и негативным чувствам, но и позитивным. Некоторые зрители смогут узнать себя в этих сюжетах.
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