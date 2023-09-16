Из-за ночного пожара в Екатеринбурге эвакуировали семь взрослых и одного ребенка

Ночью 16 сентября в Екатеринбурге на улице Академика Постовского загорелась квартира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 16 сентября в Екатеринбурге на улице Академика Постовского загорелась квартира. На четвертом этаже девятиэтажного дома горело 8 квадратных метров домашнего имущества. До приезда спасателей эвакуировались восемь человек, из них один - ребенок.

- Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры был спасен мужчина. Пожарные, надев на него маску дыхательного аппарата, вывели его на улицу. Пострадавших нет, - сообщает МЧС России по Свердловской области.

В тушении огня были задействованы 4 единицы техники и 13 человек личного состава. К половине 6 утра пожар удалось локализовать.

Ранее мы рассказывали, про столкновение грузовика с автобусом, произошедшее на Березовском тракте. На перекрестке столкнулся грузовик Jac с пассажирским автобусом. В ДТП пострадали два человека.

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