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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:08

В УрФУ составляют списки студентов на отчисление

Документы подготовят к 18 сентября
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
У платных студентов есть шанс оперативно восстановить в вузе

У платных студентов есть шанс оперативно восстановить в вузе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете к 18 сентября учебный блок запросил у институтов списки студентов, которых могут отчислить за плохую успеваемость.

- В течение следующей недели их рассмотрят и подготовят приказы. В первую очередь меры будут приняты по тем, кто имеет с десяток долгов и переносит их из семестра в семестр, - написано в телеграмм-канале УрФУ.

Студенты, которые учатся на платной основе, и которых отчислят, имеют возможность написать заявление на восстановление. После восстановления они будут учиться на курс ниже, чтобы сдать все долги и отчитаться в деканат.

В вузе подчеркнули, что, если в студента только один долг за зимнюю сессию, деканат вправе сам принимать решение – отчислять его или нет. Тут аргументом в пользу студента будет вовремя сданная сессия летом этого года.