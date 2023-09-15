Под Сысертью в ДТП погиб водитель Volkswagen

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 135 километре автодороги М5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД, на трассе столкнулись Skoda Octavia и Volkswagen. Последний после удара загорелся.

- Его водитель погиб на месте автоаварии. Ещё четырём людям медики оказывают необходимую помощь, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что суд оставил в колонии водителя Audi Андрея Чикурова, устроившего смертельное ДТП 19 октября 2021 года во время погони. По его вине погиб 30-летний мужчина.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru