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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 10:52

Под Сысертью в ДТП погиб водитель Volkswagen

Водитель Volkswagen погиб, стакнувшись с Skoda на свердловской трассе
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 135 километре автодороги М5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД, на трассе столкнулись Skoda Octavia и Volkswagen. Последний после удара загорелся.

- Его водитель погиб на месте автоаварии. Ещё четырём людям медики оказывают необходимую помощь, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что суд оставил в колонии водителя Audi Андрея Чикурова, устроившего смертельное ДТП 19 октября 2021 года во время погони. По его вине погиб 30-летний мужчина.

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