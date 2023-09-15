Под Сысертью в ДТП погиб водитель Volkswagen

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 135 километре автодороги М5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД, на трассе столкнулись Skoda Octavia и Volkswagen. Последний после удара загорелся.
- Его водитель погиб на месте автоаварии. Ещё четырём людям медики оказывают необходимую помощь, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали, что суд оставил в колонии водителя Audi Андрея Чикурова, устроившего смертельное ДТП 19 октября 2021 года во время погони. По его вине погиб 30-летний мужчина.
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