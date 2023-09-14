Уралец, устроивший смертельное ДТП во время погони, пытался обжаловать приговор

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Суд оставил в колонии водителя Audi Андрея Чикурова, устроившего смертельное ДТП 19 октября 2021 года во время погони. По его вине погиб 30-летний мужчина.

- Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил приговор без изменений по существу, - рассказали в Свердловском областном суде.

В 2022 году Ленинский суд Нижнего Тагила признал Андрея Чикурова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. Приговор был обжалован стороной защиты.

В марте 2023 года апелляционная инстанция отменила приговор из-за допущенных нарушений. Уголовное дело было возвращено прокурору.

Затем в июне Ленинский суд Нижнего Тагила повторно рассмотрел это уголовное дело и признал Андрея Чикурова виновным. Осужденному было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишения прав на срок 2 года 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденного в качестве компенсации морального вреда в пользу родственника погибшего пассажира 1 млн рублей и более 300 тысяч в пользу девушки. Его и попыталась обжаловать защита в Областном суде.

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября сотрудники ГИБДД жезлом дали сигнал об остановке Audi. Однако водитель проехал мимо и влетел в Lada Largus. Отечественная машина загорелась. Сотрудники ГИБДД принялись спасать людей из салона горящей машины. Один из пассажиров, 30-летний мужчина, скончался на месте. 18-летнюю девушку с переломом бедра увезли в больницу.

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