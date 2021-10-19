Пьяный тагильчанин за рулем Audi, уходя от погони, устроил смертельное ДТП

Авария произошла на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ночь с 18 на 19 октября сотрудники ГИБДД жезлом дали сигнал об остановке Audi Q5. Однако водитель проехал мимо и устроил ДТП, сообщили «КП Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

- На Южном подъезде к городу Нижний Тагил водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной Lada Largus, - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД достали из горящей машины водителя и трех пассажиров. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Отечественная машина загорелась. А Audi Q5 улетел в кювет. Сотрудники ГИБДД принялись спасать людей из салона горящей машины. Им удалось извлечь водителя и трех пассажиров.

Один из пассажиров, 30-летний мужчина, скончался на месте. 18-летнюю девушку с переломом бедра увезли в больницу. Они находились на задних сидениях и были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавшие пассажиры находились на задних сидениях. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем Audi Q5 был 31-летний мужчина. У него заметили признаки опьянения. Освидетельствование показало, что он действительно был пьян. При этом стаж вождения мужчины составляет 13 лет. Он девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

За рулем Lada Largus был 26-летний мужчина. Его стаж вождения составляет восемь лет.

Audi Q5 улетел в кювет после столкновения. Фото: УГИБДД по Свердловской области

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