«Ласточки» серовского направления будут останавливаться на станции Дровяное с 22 сентября

Фото: пресс-служба СвЖД

По запросам жителей Свердловской области СвЖД вводит дополнительную остановку для скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Серов и Екатеринбург – Бокситы. С 22 сентября 2023 года они будут останавливаться на станции Дровяное (поселок Красноярка Серовского городского округа).

В связи с добавлением остановки с 22 сентября незначительно изменится время прибытия и отправления «Ласточек»:

- №7071 Екатеринбург – Серов отправление в 17:25 местного времени (по графику), прибытие на станцию Дровяное в 22:44, отправление в 22:45, прибытие в Серов в 23:05 (позже на 2 мин.);

- №7072 Серов – Екатеринбург отправление в 03:16 (раньше на 2 мин.), Дровяное прибытие/отправление в 03:36 - 03:37, прибытие в Екатеринбург в 09:21 (по графику);

- №7075 Екатеринбург – Бокситы отправление в 16:00 (по графику), Дровяное в 21:20 - 21:21, Серов в 21:42 (позже на 2 мин.) - 21:56, прибытие в Бокситы в 23:32 (по графику);

- №7076 Бокситы – Екатеринбург отправление в 04:13 (по графику), Серов в 05:49 - 06:00 (раньше на 2 мин.), Дровяное в 06:20 - 06:21, прибытие в Екатеринбург в 11:44 (по графику).

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда. При посадке в «Ласточку» помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

При поездке со станции Дровяное, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить проездной документ у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора).