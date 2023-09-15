В Екатеринбурге трамваи встали из-за упавшей на пути женщины

Упавшей на рельсы женщине вызвали скорую помощь. Фото: Telegram-канал «Бандитский центр»
В Екатеринбурге встали трамваи на улице Луначарского. Причиной тому стала женщина, упавшая на пути. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.
Изначально горожане были уверены, что транспорт сбил екатеринбурженку. Однако позже стало ясно, что случай не является аварией.
- Этот случай не ДТП. Женщине на остановке стало плохо, и она упала, - рассказали в екатеринбургском ГИБДД.
Упавшей на рельсы женщине вызвали скорую помощь. Пока о состоянии ее ничего неизвестно.
Ранее, 6 сентября, в Екатеринбурге трамвай сбил мужчину. Инцидент произошел на улице Технической. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.
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