В Екатеринбурге трамвай сбил мужчину

Мужчина получил сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Технической утром 6 сентября трамвай сбил пожилого мужчину. Об этом рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». По их словам, серьезных травм он не получил.

В городском отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что мужчина получил сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

Напомним, ранее мы писали, что трамвай задел стоящую девушку-пешехода. На место для составления необходимых документов выезжали сотрудники ГИБДД. На участке дороги образовалась пробка.

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