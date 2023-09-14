В Нижней Туре тепловоз сбил грузовик, который выехал на закрытый переезд

Грузовик выехал на пути при закрытом шлагбауме на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с тепловозом. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнетуринском районе днем 14 сентября произошло ДТП на железнодорожном переезде. Грузовик выехал на пути при закрытом шлагбауме на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с тепловозом.

- В результате ДТП водитель грузовика доставлен в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Водитель тепловоза в аварии не пострадал, - сообщает ГИБДД Свердловской области.

29-летний водитель грузовика ехал со стороны Нижней Туры в Качканар. По какой причине он выехал на закрытый железнодорожный переезд будет выяснять полиция.

Ранее мы сообщали, что ночью 12 сентября, на 33-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень пешеход погиб, дважды попав под машину на трассе. Пешехода сбил сначала один автомобиль, а потом на лежащего на проезжей части мужчину снова наехал водитель на BMW. Пешеход погиб до прибытия скорой помощи.

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