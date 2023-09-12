На Урале пешеход погиб, дважды попав под машину на трассе

От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте ДТП Фото: ГИБДД Свердловской области

На 33 км трассы Екатеринбург - Тюмень ночью 12 сентября пешеход погиб, дважды попав под машину на трассе.

- Неустановленный водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта в неположенном месте, при наличии надземного пешеходного перехода. После чего водитель скрылся с места ДТП, а на лежащего на проезжей части пешехода совершил наезд автомобиль BMW, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Лежащего человека до наезда на него BMW заметил один из проезжающих автомобилистов. Он позвонил 112 и попытался привлечь внимание других водителей, чтоб по телу не проехали. Однако водитель BMW увидел лежащего мужчину слишком поздно. Он нажал на тормоз, но все равно наехал на пешехода и несколько метров протащил его.

От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте ДТП до прибытия бригады медиков. По данным ГИБДД, погибший жил в поселке Верхнее Дуброво, возвращался домой с работы. Световозвращателей на его одежде не было.

Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя сбившего мужчину и очевидцев ДТП и просят их обратиться в дежурную часть МО МВД России «Заречный» по телефонам: 8 (34377) 7-13-02 или 8 (34377) 2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. Конфиденциальность гарантируется.

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