На Елизавете эвакуировали школу №52 из-за лжеминирования

На место происшествия незамедлительно выехали кинологи и сотрудники Росгвардии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге школьников эвакуировали из здания из-за сообщения о взрывном устройстве. Инцидент произошел днем 14 сентября в школе №52.

На место происшествия незамедлительно выехали кинологи и сотрудники Росгвардии. К счастью, террористическая угроза оказалось ложной.

- Поступил сигнал о минировании школы. Была произведена эвакуация. Обследование длилось около 30 минут, и было завершено в 17:10. Взрывоопасных предметов обнаружено не было, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.

Ранее подобная ситуации произошла в Нижнем Тагиле. В августе эвакуировали стационар городской больницы №1 из-за лжеминирования. Неизвестный мужчина позвонил в учреждение и сообщил, что больница заминирована. Тогда персонал стационара попросил пациентов покинуть помещение.

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