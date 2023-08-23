В Нижнем Тагиле эвакуировали стационар из-за лжеминирования

пациентов попросили покинуть помещение Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле стационар Городской больницы №1 эвакуировали. Причиной тому стала террористическая угроза. Инцидент произошел утром 23 августа. Об этом сообщили очевидцы агентству «Все новости».

Неизвестный мужчина позвонил в больницу и сообщил, что учреждение заминировано. Тогда персонал стационара попросил пациентов покинуть помещение.

- Пришла в палату одна из пациенток, сказала, что объявлена всеобщая эвакуация всех больных, включая лежачих. Якобы был звонок, сказали, что здание заминировали. Такой переполох начался, а на улице дождь. Больные легко одетые. Кто с сумками, кто на каталках, на креслах, – делится пациентка.

Из здания эвакуировались около 500 человек. Пациенты покинули два корпуса стационара, в которые входит отделение кардиологии, травматологии, нейрохирургии и терапевтическое. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, взрывотехники со служебными собаками и полицейские. В здании не нашли ничего опасного. После этого врачи, медсестры и пациенты вернулись в стационар.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». В полиции города от комментария воздержались.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru