Прокуратура проводит проверку после пожара в пристрое школы в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Прокуратура Чкаловского района проводит проверку после пожара в пристрое школы №44 на улице Санаторной в Екатеринбурге.
- Будет дана правовая оценка соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении, в том числе на предмет охраны жизни и здоровья учащихся, - рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, возгорание произошло 14 сентября в 13 часов 10 минут. Из здания были эвакуированы 680 учащихся, 81 педагог и сотрудник школы.
В тушении пожара участвовали девять человек и три единицы техники. В 13:24 возгорание было ликвидировано.
Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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