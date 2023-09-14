В Екатеринбурге из загоревшейся школы эвакуировали 760 человек

В пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге загорелась школа №44 в районе Вторчермет. Сообщение о ЧП поступило днем 14 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
- На улице Санаторная на площади десяти квадратных метров горел пристрой средней образовательной школы, - рассказали спасатели.
Тушить возгорание прибыли 9 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
До прибытия пожарных из школы эвакуировались 760 человек. Они покинули здание самостоятельно. К счастью, угрозы распространения пожара не было. В 13:24 удалось потушить пожар.
На место ЧП прибыли девять спасателей и три единицы техники. Во время пожара никто не пострадал.
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