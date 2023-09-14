Движение будет перекрыто от остановки «Ферганская» до конечной станции «Керамическая» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге три трамвая поменяют маршрут. Изменения коснутся транспорт под номером 9, 14 и 17. Тих вводят с 16 сентября по 1 октября. Об этом сообщили в администрации города.

Причиной смены маршрутов стало строительство трамвайной линии в микрорайон «Солнечный». Движение будет перекрыто от остановки «Ферганская» до конечной станции «Керамическая».

Трамваи будут следовать по такой схеме:

– № 9: станция метро Ботаническая – улица Юлиуса Фучика – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

– № 14: Фрезеровщиков – улица Старых Большевиков – улица Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

– № 17: станция метро Ботаническая – улица Юлиуса Фучика – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – Фармацевтический колледж (Кушвинская).

Напомним, ранее в Екатеринбурге перекрыли улицу Антона Валека. Движение будет ограничено до 15 августа 2024 года. Причиной перекрытия стало строительство многофункционального жилого комплекса. За выбранный период на объекте будут переустраивать сети связи.

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