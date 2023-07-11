В Екатеринбурге улицу Антона Валека перекрыли на год

Общественный транспорт ограничения не коснутся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге больше чем на год перекроют улицу Антона Валека. Транспорт не сможет проехать по участку дороги до 15 августа 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.

Движение будет ограничено от Антона Валека, 7 до улицы Федеральной Революции. Причиной перекрытия стало строительство многофункционального жилого комплекса. За выбранный период на объекте будут переустраивать сети связи.

- На закрытом участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Движение организовано с улицы 8 Марта через арку здания по адресу площадь Октябрьская, 3, - отметили в мэрии.

Схема движения общественного транспорта останется не тронутой. В администрации Екатеринбурга попросили с пониманием отнестись к ограничениям и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге движение по улице Онежской перекроют в четыре этапа.

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