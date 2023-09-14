В Свердловской области противопожарный режим будет отменен 15 сентября

Противопожарный режим был введен из-за лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будет отменен противопожарный режим.

- С 15 сентября снимается запрет на использование открытого огня и мобильных мангалов, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ, - сообщили в департаменте информполитики региона.

Отмена режима стала возможной в связи с тем, что пожарная обстановка Свердловской области оценивается специалистами как стабильная. На Среднем Урале уже более двух недель не фиксировалось природных пожаров.

Напомним, противопожарный режим в регионе действовал с 15 апреля.

Из-за пожаров пострадали люди. В мае президент России Владимир Путин дал несколько поручений премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы помочь погорельцам, лишившихся жилья в конце апреля из-за лесных пожаров, которые бушевали на Урале.

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