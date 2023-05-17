Путин дал поручения свердловскому губернатору после лесных пожаров

Президент установил сроки для отчетов по погорельцам. Фото: Департамент информационной политики

17 мая 2023 году президент России Владимир Путин дал несколько поручения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, чтобы помочь погорельцам, лишившихся жилья в мае из-за лесных пожаров, которые бушуют на Урале с начала мая.

В частности федеральному правительству и руководству Свердловской области Владимир Путин поручил обеспечить погорельцев жильем до наступления холодов в регионе. Очередной отопительный сезон люди должны встретить в новых квартирах. Отчитаться о выполнении поставленной задачи перед главой государства нужно до 1 сентября 2023 года.

Летом школьники из семей погорельцев должны отправиться на отдых и обучение в федеральные детские центры. По этому вопросу Михаилу Мишустину и Евгению Куйвашеву необходимо отчитаться до 1 июля и до 15 сентября.

Также федеральному правительству вместе с МЧС России и руководством Свердловской области нужно оценить ущерб от пожаров, причиненный имуществу уральцев, а также инфраструктуре населенных пунктов, и лечебному исправительному учреждению ФСИН РФ, которое располагалось в поселке городского типа Сосьва. Эту работу нужно провести до 1 июня 2023 года.

И еще одно поручение – обеспечить строительство в Сосьве новых объектов капитального строительство лечебного учреждения ФСИН России. Отчет по этому поручению – до 1 июля 20023 года.

Большая часть перечисленных поручений касается и Курганской области, где в огне не только сгорели дома, но и погибли люди.

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