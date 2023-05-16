В Екатеринбурге, как и в предыдущие дни, в воздухе ощущается сильный запах гари Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 16 мая продолжается борьба с лесными пожарами. По данным на 15 мая в Свердловской области их было зафиксировано 23. В борьбе со стихией задействованы более 1200 человек и 400 единиц техники.

В региональном правительстве напоминают, что в области действует особый противопожарный режим. Он, в частности, запрещает разведение костров в лесу и парках. Для нарушителей действуют штрафы. Для физических лиц они могут составить до 60 тысяч рублей, а юридические лица рискуют раскошелиться на два миллиона.

- За 14 мая проведено 62 рейда, должностными лицами органов Госпожнадзора возбуждено восемь административных расследований, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

За минувшие выходные, по данным МЧС, в регионе работали более 300 патрульно-контрольных групп, которые контролировали и пресекали нарушения правил пожарной безопасности.

Напомним, что для тушения масштабных пожаров была привлечена и авиация, а недавно группировка свердловских спасателей усилилась за счет прибытия парашютистов из Бурятии.

Активную помощь в тушении оказывают и волонтеры. К ним решила присоединиться и журналист «КП-Екатеринбург». Она на собственном опыте узнала, каково это, тушить лесные пожары.

16 мая в Екатеринбурге по-прежнему ощущается запах гари. Почитайте правила от МЧС, которые позволят минимизировать вредные последствия для организма из-за смога.

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