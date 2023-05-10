Медсестра из Сосьвы устроила дома убежище для кошек и собак, потерявшихся во время сильного пожара

Этот песик, найденный на месте пожара, теперь живет у медсестры Яны. Он уже начал поправляться после ожогов Фото: предоставлено героем публикации

Прошло две недели с того момента, как в Сосьве сильный пожар уничтожил больше 100 жилых домов. Сейчас семьям погорельцев оказывают помощь и региональные власти, и волонтеры. Между тем, как оказалось, пожар не только лишил людей жилья, вещей и документов, но и разлучил их с домашними питомцами. Многие, спасаясь, потеряли своих кошек и собак. Воссоединить хозяев и питомцев взялась 22-летняя Яна, работавшая медсестрой в ЛИУ-23, больнице для осужденных, сгоревшей во время пожара.

- Животным я всегда помогала. Но еще ни разу в таких масштабах у нас в Сосьве не было животных, которым требовалась помощь, - рассказала Яна «КП-Екатеринбург». – Я стала замечать, что в соцсетях после пожара люди начали размещать объявления о потерявшихся животных. Стала ходить по местам, где стояли дома, искать на завалах собак и кошек.

Многих найденных животных Яна с коллегами отправляет в ветеринарную клинику на лечение Фото: предоставлено героем публикации

Многие животные погибли от огня и ран. Но немало были лишь ранены и просто сидели на пепелище, ожидая, когда им помогут.

- Некоторых найденных кошек и собак, у кого были шансы на выздоровление, я отправила в город на лечение, - рассказывает Яна. – Тех, кто выглядит более-менее здорово, держу у себя дом на передержке, пытаюсь найти их хозяев. Котики-то домашние все. А собак к бабушке в дом отправляю. Их там легче держать.

Яна держит у себя кошек и собак, найденных на месте пожара в Сосьве, пока их хозяева не дадут о себе знать Фото: предоставлено героем публикации

Чтобы найти хозяев животных, Яна создала «ВКонтакте» группу «Найденные и потерявшиеся животные, Сосьва».

- Хозяева пока не очень быстро откликаются. Многие остались без домов. Кто-то без средств связи, - объясняет Яна. – Но их знакомые пишут, говорят, что узнали на фото в группе кота или собаку и просят попридержать их, так как хозяева их обязательно заберут.