В Екатеринбурге ощущается сильный запах гари Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 15 мая продолжается борьба с лесными пожарами. По данным на утро, в регионе в настоящее время действуют 23 природных пожара. За минувшие сутки спасателям удалось ликвидировать 10 возгораний.

Сейчас в борьбе со стихией задействованы более 1200 человек и 400 единиц техники.

- Для тушения пожаров и доставки личного состава к местам тушения задействованы восемь воздушных судов, в том числе самолеты Бе-200ЧС, ИЛ-76 и вертолет Ми-8 МЧС России, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас наибольшее число спасателей задействовано в тушении пожаров в Артемовском, Березовском, Гаринском, Невьянском и Пышминском городских округах. В МЧС добавили, что в настоящее время угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты или объекты экономики нет.

Накануне для борьбы с пожарами в Свердловской области в мае 2023 на Средний Урал прибыла группа десантников из Бурятии, сообщили в региональном правительстве.

В Екатеринбурге 15 мая 2023 по-прежнему ощущается смог из-за лесных пожаров. Эта напасть обрушилась на столицу Урала еще 9 мая. Особенно сильно смог заметен в утренние часы.

Чтобы минимизировать вредные последствия от смога на организм, нужно соблюдать несколько простых правил: окна квартир и офисов нужно держать закрытыми, особенно в утренние часы, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе; если вы все-таки решили открыть окна, то нужно завесить их мокрой марлей. Также в МЧС советуют воздержаться от длительных прогулок на свежем воздухе, не употреблять алкоголь и отказаться от курения, обильно пить воду и есть больше фруктов и овощей.