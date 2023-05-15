Ликвидацией возгораний занимаются более 1,2 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперштабе сообщили о дальнейших планах по борьбе с пожарами в Свердловской области. В регионе продолжается борьба с возгораниями в том числе с помощью отжига, который при отсутствии осадков является единственным эффективным способом борьбы с лесными пожарами.

- В целом улучшение ситуации с пожарами позволило сократить общую группировку, занятую борьбой с огнем, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - Ликвидацией возгораний занимаются более 1,2 тысячи человек и свыше 400 единиц техники.

При этом увеличено число пожарных-десантников и выросла авиагруппировка.

По данным на 15 мая в Свердловской области ликвидировано 10 возгораний на общей площади 7,8 тысячи гектаров. Локализованы и не распространяются 12 пожаров на площади 10,1 тысячи гектаров.

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