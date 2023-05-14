«Руки «отвалились», а кроссовки пришлось выбросить»: как корреспондент «Комсомолки» боролась с лесными пожарами

Волонтеры тушили лес под Верхней Пышмой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с конца апреля бушуют мощные лесные пожары. Пик разгула стихии пришелся на майские праздники. Тогда огонь бушевал в лесах под Режом, Асбестом, Березовским, Ревдой, Верхней Пышмой…

Самым «жарким» днем, пожалуй, можно было назвать 8 мая, тогда в регионе было зафиксировано 67 природных пожаров. На ликвидацию пожаров были брошены колоссальные силы пожарных. Причем не только из нашего региона. На подмогу приехали парашютисты из Архангельской области, а для тушения, помимо авиации МЧС, использовались самолеты и вертолеты ВС РФ и Росгвардии.

Колоссальную помощь пожарным с первых дней разгула стихии оказывали добровольцы. Корреспондент «КП-Екатеринбург» Виктория Журавлева решила тоже не оставаться в стороне и на своем опыте испытать, каково это - быть волонтером.

ЕДИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА В КОМАНДЕ

- С собой вам нужно взять только желание поработать и одежду, которую совсем не жалко, - так ответили на мой вопрос по телефону горячей линии волонтерского центра «Мы рядом».

Все остальное пообещали устроить, трансфер в том числе. Записаться в добровольцы оказалось довольно просто: по телефону спросят лишь имя, возраст и наличие или отсутствие личного транспорта. Помощь приветствуется от всех, поэтому занятие найдут не только сильному полу, но и хрупким девушкам.

На сборы мне дали полчаса. Из центра города меня забрали на машине в половине четвертого вечера. За рулем иномарки находился Данил – волонтер от центра «Мы рядом», а на заднем сидении расположился еще один доброволец Саша. По пути мы захватили Юру - еще одного добровольца.

Наша первая точка – село Мостовское под Верхней Пышмом, расположенное в 42 километрах от Екатеринбурга. Обстановка в машине напряженная, разговоры идут о причинах пожаров, волонтеры грешат на безответственность людей, но не исключают и поджоги.

- Ситуация тяжелая, ребята буквально «зашиваются», людей не хватает, - сетует один из волонтеров.

40 минут езды, и мы на месте. Нас уже заждались в сельской библиотеке, которая временно превратилась в штаб по борьбе с пожаром.

В сельской библиотеке записывают добровольцев Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

На входе лежат сотни бутылок с питьевой водой. Ее советуют сразу складывать в рюкзаки – на случай если застрянем на пожаре до самой ночи.

Мы говорим свои имя, фамилию и номер телефона. После этого можно брать рюкзаки, которые кучей лежат на полу. Оказалось это ранцевые лесные огнетушители. Устройство нехитрое: в рюкзак наливается вода, которая распыляется с помощью присоединенного шланга и насадки. Но есть проблема – ранцы рассчитаны на 20 литров воды. А я при моих 50 кг вряд ли смогу пронести такую ношу и пару метров. Но моя решимость никуда не делась, поэтому я начала искать в этой куче самый привлекательный ранец.

- Ой, ты, наверное, не бери их. Они же тяжелые, надорвешься. Надо подумать, что ты можешь сделать, - говорит мне девушка-волонтер, которая до этого записывала мои данные.

Среди добровольцев была только одна девушка. Фото: благотворительный центр "Мы рядом"

В кабинете повисла недолгая пауза. Но дальше всем пришла идея: я буду таскать воду в пятилитровых флягах и ведрах вглубь леса, где парни будут бороться с огнем. Ведь вода в рюкзаках заканчивается моментально. Так я стала «курьером» и единственной девушкой в команде из семи человек.

ОСТАТКИ ЛЕСА И ГОРЯЩЕЕ БОЛОТО

Однако в Мостовском была лишь точка сбора. После этого Данил скомандовал, что мы должны выдвигаться в поселок Первомайский, который также находится вблизи Верхней Пышмы.

14 километров на «ГАЗели» по разбитой и пустой дороге, и мы на месте. По дороге у всех пропала мобильная связь - независимо от оператора. Поэтому волонтер Данил предупредил: далеко не ходим, а тем более в одиночку.

В Первомайском остановились возле частного жилого дома. У калитки несколько пожилых мужчин. Дед начал отчитывать всю нашу группу за неправильную обувь и одежду. В противовес ему, бабушка начала предлагать нам поесть перед тяжелым трудом.

- Вы вот понадевали свои кроссовки из синтетики, а они расплавятся! Куртки ваши, кофты синтетические – туда же. От температуры все же сгорит! Надо было берцы, галоши, что-то с толстой подошвой, - злобно тыкал в нас пальцем дедушка.

Лес начался сразу за углом дома. В 50-ти метрах стояла пожарная машина, но самих спасателей было не видно. Нашу команду ждал трактор с наполненным доверху еврокубом на тысячу литров.

Еврокуб стоял на тракторе возле леса Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Отправляемся на первую вылазку и видим настоящий ад: выгоревшая земля, тлеющие корни вековых деревьев и ничего живого в радиусе нескольких сотен метров… Кругом все черное, страшное и одинаковое. При каждом шаге ноги проваливались в рыхлую землю, а в воздух поднимались клубы сажи. Правда, открытого огня почти не осталось, его уже потушили до нас. Но местами здесь уцелела прошлогодняя сухая трава, а значит огонь снова может вспыхнуть от искр, летающих вокруг.

- Ребята! Идем за мной, покажу сюрприз, вам понравится. Шашлыки можно прям там жарить, - говорит один из добровольцев.

За стеной из молодых, и что странно, уцелевших сосен мы увидели очаги огня. Здесь начинается болото, выжженное от начала и до конца. Огонь успел уничтожить большинство деревьев, но где-то языки пламени еще обвивали стволы. Вглубь болота меня не пустили: если провалиться, то увязнешь даже не в трясине, а в подземном пожаре. Поэтому я повернула назад к трактору, чтобы принести новый запас воды.

Лес сильно выгорел Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Идти из леса до канистры занимает минуты четыре быстрым шагом. Подобраться на машине ближе не получится из-за бездорожья и вырытых противопожарных рвов. За раз я утаскивали к назначенному месту по две пятилитровых фляги, но этого не хватало даже на один полный рюкзак.

Пока вся моя мужская команда находилась в тлеющем болоте, я умудряюсь заблудиться - все вокруг настолько сливалось, что один шаг в сторону, и я уже не соображала, где нахожусь.

Пока я искала нужные координаты, прямо возле меня вспыхнул небольшой очаг - всего лишь от небольшой шишки. На то, чтобы его потушить у меня ушли все пять литров.

Через какое-то время руки у меня буквально начали отваливаться, а бегать от места к месту я стала намного медленнее. Потом загудели и ноги. Куртка, руки, шея, лицо – все оказалось в саже.

«ТУШИЛИ ПЛАМЯ КТО ЧЕМ МОЖЕТ»

Через час мы выдвинулись дальше – в коттеджный поселок Лебедево. Связи там также не было. Вместо людей нас встретили олени за забором местной фермы. Очертания животных пропадали в дымке, от которой хотелось кашлять.

Пока сторожевой пес лаял на нашу «ГАЗель», мужчина в спортивном костюме по имени Евгений вводил нас в курс дела.

- Вчера здесь была толпа. Местные съехались, тушили пламя кто, чем может, даже женщины ведра таскали. Пожарных машин было несколько. Сегодня все разъехались по домам, здесь же в основном на выходные приезжают, отдохнуть. Поэтому мы патрулируем как можем, - объяснил Евгений.

К его дому пламя не добралось, помешал пожарный пруд, хотя он и почти высох.

- Был бы тут хвойный лес, мы бы сгорели как спички. Верховой пожар снес бы все, а лиственные деревья горят хуже, намного, - объяснил житель Лебедево.

Соседним садам на другой стороне выгоревшего леса повезло гораздо меньше. По словам Евгения, там выгорало все целыми домами.

В Лебедево нет трактора с канистрой и шлангом. Набирать воду можно в пожарном пруду, который уже напоминает лужу. В лес можно попасть только по мостику, который представляет собой железную лестницу, перекинутую через глубокий ров.

Мои задачи неизменны: вовремя снабжать водой всех парней. Пока одни сразу же ринулись в чащу, я изучаю местность постепенно. Местный житель мне рассказывает, как к ним пришла беда.

- У нас тут точно никаких поджогов быть в помине не могло. Огонь просто продвигался к нам по лесу, со стороны Первомайского, со стороны тех садов за лесом, да даже с военного полигона. Мы и по карте смотрели, и сами понимаем, откуда такая напасть. Да и в целом, версия с поджогами – так себе. Спихнуть все на поджигателей проще, чем взять ответственность на себя, - говорит житель Лебедево.

Евгений считает, что до такого масштаба стихия разрослась в первую очередь из-за безответности дачников и запущенности противопожарных объектов.

Противопожарный пруд, в который легко упасть по неосторожности Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

В глуши леса уже слышался вой бензопилы, шипение пламени, которое заливают водой. Я же пыталась заполучить воду, аккуратно спускаясь по глине к воде. Удержаться у меня не вышло, поэтому я кубарем покатилась прямо в воду. Мокрая и грязная, но зато с полными флягами.

Кроссовки пришлось выбрасывать Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Доброволец с длинной бородой долго отпаивал меня горячим чаем, чтобы я не околела в мокрых кроссовках. Ближе к 21 мы выдвинулись в сторону Екатеринбурга.