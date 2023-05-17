В Свердловской области режим ЧС действует на четырех территориях

В понедельник 7 спецбортов 128 раз сбрасывали на огонь воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается борьба с лесными и природными пожарами. В связи с этим на нескольких территориях объявлен режим «Чрезвычайной ситуации». В среду, 17 мая, он действует Сосьвинском городском округе, Ирбитском и Махневском муниципальном образовании, а также в Карпинском городском округе.

- По данным на 9.00 17 мая непотушенными остаются 25 природных пожаров, из них 11 локализованы и не распространяются, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - Угрозы населенным пунктам нет.

Борьбой с огнем продолжает заниматься авиация - вертолеты и самолеты. В понедельник, например, 7 спецбортов 128 раз сбрасывали на огонь воду. Всего около 635 тонн воды.

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