В Свердловской области от лесного пожара спасли 4-месячного медвежонка

Медвежонок сам вышел к людям. Его передали в руки специалистам, которые умеют работать с дикими животными Архивный снимок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области продолжают гореть леса и поля. В связи с этим страдают не только люди, но и животные. Оценивать ущерб, который огонь нанес животному миру региона, пока рано. Тем не менее известно несколько случаев, когда к людям за помощью из горящего леса выходили животные.

- С 28 апреля по 10 мая 2023 года из охваченного огнем леса люди вынесли двух лосят, самостоятельно вышел медвежонок в возрасте около четырех месяцев, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. - Все животные после осмотра ветеринарами переданы специалистам, имеющим условия и опыт обращения с дикими животными, для временного содержания.

Как отмечают в департаменте, добровольцы для помощи диким животным не привлекаются. Также специалисты дали рекомендации, как вести себя людям, которые решили оказать помощь животному, обнаруженному в горящем лесу.

- При обнаружении в горящем лесу беспомощного животного можно вынести его на безопасное место и незамедлительно вызвать специалистов департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области и ветеринаров для оказания ему помощи, - объясняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - Поступать таким образом специалисты рекомендуют только в случае крайней необходимости, если зверь может сгореть заживо.

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А вот если вы видите, что детеныш дикого животного находится в лесу один без взрослых животных, то будьте предельно осторожны. Ведь это вовсе не означает, что мать бросила малыша. Скорее всего, самка кормится где-то рядом.

- При изъятии детенышей их родители могут находиться неподалеку, и такие крупные звери, как лось и медведь, защищая своих детей, могут быть опасны для жизни людей, - добавляют специалисты. - Не нужно самостоятельно оказывать животным медицинскую помощь. Поведение раненного животного может быть агрессивным и непредсказуемым, и также содержать угрозу для жизни человека.

Не стоит забывать, что дикие животные и птицы могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, например бешенства.

- Для оказания помощи диким животным, вынужденным из-за огня покинуть места своего обитания, в охотничьих угодьях проводятся биотехнические мероприятия: выкладка кормов, минеральных солей, - объясняют специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

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