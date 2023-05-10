В Свердловской области дикие животные, спасаясь от пожара, стали выходить из леса

Лосенок, спасенный пожарными от огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

По социальным сетям Свердловской области стали гулять фото и видео с дикими животными, покидающими леса, охваченные масштабными пожарами. Вот три косули переплывают реку Тура у границы Свердловской и Тюменской области.

- От огня бегут! Бегут от огня звери, смотрите, что творится, - говорит за кадром автор ролика.

Другой необычный кадр – огромный медведь, который лежит на проезжей части загородной дороги. В группе «Серовский тракт Онлайн» уверяют, что зверь из-за пожара вышел на дорогу возле Асбеста и лег спать.

По соцсетям в Свердловской области стало распространяться это фото с медведем, спасшимся от пожара и якобы уснувшем на дороге под Асбестом Фото: vk.com/doroga96ru

Тут же в комментариях приходят новости из Невьянска. Там якобы заметили целую стаю убегающих зайцев и косуль. Тем временем в МЧС делятся фотографией спасенного лосенка.

- Первоуральские пожарные при тушении лесного пожара неподалеку от Дегтярска спасли маленького лосенка, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Он находился в лежанке один, а вблизи как раз подбирался лесной пожар.

Лосенка этого потом отвезли на эко-ферму. Оказалось, что ему всего 5-6 дней и у него обгорели ушки. Но в целом он здоров и после выздоровления его выпустят на волю.

Кадр снятый на реке Тура. Одна из косуль, спасающихся от дыма и огня Фото: vk.com/ekb.serov

Между тем вопрос о том, что делать человеку, если из леса выходят дикие животные, спасающиеся от огня, далеко не праздный. Как объясняет заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин, далеко не всегда нужно бросаться животным на помощь.

- Ситуации очень разные бывают. Лучше не подходить. И если вы видите, что животное не находится в безвыходной ситуации – лучше ничего не делать, подождать, чтобы оно ушло, - объясняет «КП-Екатеринбург» Николай Корытин. – Реакция со стороны животного может быть разная и непредсказуемая. Даже небольшие животные могут нанести повреждение человеку. Общее правило – лучше с ними не соприкасаться. И не давать водички попить, как некоторые говорят. Животные сами разберутся. Слава богу, они ушли от пожара и тут, скорее всего, сами спасутся.

О том, какой вред масштабные природные и лесные пожары уже нанесли фауне Свердловской области говорить рано. Такие исследования нужно проводить отдельно.

Спасенного лосенка отвезли на эко-ферму Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Как правило, крупные животные уходят от пожара все. А маленькие погибают, особенно если пожар верховой и быстро распространяется, - говорит Николай Корытин. – Низовой пожар медленнее распространяется. Шанс, что многие звери сумеют спастись – выше. Но животные страдают не только тем, что погибают в момент пожара. Сгоревший лес уже не годится для обитания многих видов. Пожарище заселяется очень медленно.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, к 9 мая огонь прошел в Свердловской области 77 тысяч гектаров. В Свердловской области для борьбы с огнем в ближайшие сутки будет использовано девять самолетов и вертолетов, которые будут сбрасывать воду на пожары.

- По данным Минприроды, в регионе сегодня наблюдается снижение количества пожаров, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области. – Увеличение площади возгораний объясняется проводимым для тушения отжигом территории.

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